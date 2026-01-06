Venezuela: Rodríguez niega "tutela" externa en inicio de gestión tras captura de Maduro

Tras la captura de Nicolás Maduro el pasado sábado por fuerzas especiales de Estados Unidos, Rodríguez asumió la jefatura del Estado en un clima de extrema tensión.

Después de su juramentación el pasado lunes en la Asamblea Nacional, la nueva mandataria interina enfatizó que el Ejecutivo venezolano mantiene el control total de las instituciones y los recursos estratégicos, en respuesta a los anuncios de Washington sobre el manejo de la industria petrolera de forma tutelada por Estados Unidos.

"Estamos gobernando junto al pueblo; el Gobierno de Venezuela rige nuestro país, más nadie", afirmó Rodríguez durante la instalación de una comisión de emergencia para temas agrícolas y pesqueros.

A pesar del tono desafiante de Rodríguez, analistas internacionales señalaron una contradicción entre la retórica de soberanía y la realidad. Cada vez más desde Washington se percibe como un pacto entre el gobierno de Trump y la nueva presidenta venezolana.

En la misma intervención, Rodríguez también respondió a las advertencias que le ha hecho Trump, quien amenaza los otrora colaboradores de Maduro a cooperar con Estados Unidos para no seguir el mismo camino del depuesto gobernante.

"En lo personal, a quienes me amenacen, les digo: mi destino lo decide solo Dios. Esa es mi respuesta", dijo la presidenta interina.

Este martes Rodríguez designó a Calixto Ortega como el nuevo vicepresidente de economía y liderará el "Estado Mayor agroalimentario". (ANSA).