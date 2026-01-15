Venezuela: "Rodríguez no verá a Trump, se le venció el pasaporte", bromea su hermano

La sustituta de Nicolás Maduro se arriesga a sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea por acciones contra la democracia y el Estado de derecho, violaciones de derechos humanos y represión de la sociedad civil y la oposición en el país.

Fue sancionada por el gobierno estadounidense en 2018, cuando el Departamento del Tesoro impuso medidas similares a su hermano Jorge Rodríguez y al ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

Rodríguez no respondió ayer a las preguntas de los periodistas sobre un posible viaje a la vecina Colombia, e incluso a Washington, para reunirse con Trump en persona.

Simplemente, saludó con la mano antes de darse la vuelta e irse, pero su hermano Jorge Rodríguez bromeó: "Su pasaporte está vencido".

Ella y Trump hablaron por teléfono ayer en una conversación que Rodríguez describió como "larga, productiva y cortés", mientras que el magnate, a su vez, dijo que fue "una gran conversación" con una "persona fantástica". (ANSA).