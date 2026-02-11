Venezuela: Rodríguez pide un diálogo maduro sobre energía y petróleo con EEUU

Rodríguez explicó que las conversaciones se centraron en proyectos concretos en los sectores de petróleo, gas, minería y electricidad y especificó que la delegación técnica que acompaña a Wright mantuvo reuniones exhaustivas con sus homólogos venezolanos para identificar "vías para avanzar lo más rápido posible".

Según la presidenta interina, la visita marca el inicio de una nueva fase de contactos, destinada a continuar con nuevas misiones del secretario estadounidense y sus equipos técnicos.

"Damos la bienvenida y damos apertura a esta agenda energética, basada en una colaboración productiva a largo plazo", declaró.

A la reunión también asistieron la embajadora estadounidense, Laura Farnsworth Dogu, y representantes de ambos gobiernos.

Las conversaciones forman parte de los contactos iniciados por Washington para avanzar en el plan de tres fases del gobierno de Trump —estabilización, recuperación y reconciliación, previo a la transición— y señalan la voluntad de Estados Unidos de mantener un diálogo abierto con Caracas, durante un período de profunda reestructuración institucional en el país sudamericano (ANSA).