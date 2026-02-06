Venezuela, Rodríguez Zapatero en Caracas

Según fuentes citadas por el periódico El Mundo, el ex primer ministro socialista, quien lleva al menos una década mediando por la liberación de presos políticos, también se reunirá con los diputados opositores Henrique Capriles y Stalin González, que aceptaron un diálogo con el nuevo gobierno.

Rodríguez Zapatero también tiene previsto ver al ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Enrique Márquez, recientemente liberado tras un año de detención por negarse a firmar las actas electorales que otorgaron a Nicolás Maduro la victoria en las elecciones del 28 de julio de 2024.

La visita de Zapatero se enmarca en el proceso de liberaciones masivas de disidentes iniciado por el gobierno de Caracas tras la detención de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses, que se ve agravado por la ley de amnistía general aprobada ayer por el Parlamento venezolano.

(ANSA).