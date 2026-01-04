Venezuela: Rubio defiende la operación en Venezuela y choca con los demócratas

"Hablamos con los miembros del Congreso inmediatamente", afirmó Rubio al responder a las críticas sobre el rol del Capitolio. El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que la naturaleza del operativo impedía una notificación anticipada.

"Este no es el tipo de misión sobre la que se puede hacer una notificación al Congreso. Era una misión basada en un disparador, en la que las condiciones debían cumplirse noche tras noche", explicó.

Rubio, un crítico histórico del gobierno venezolano, habló junto a Trump y sostuvo que Maduro tuvo reiteradas oportunidades de evitar el desenlace. "Tuvo múltiples oportunidades de evitar esto", dijo. "Se le hicieron ofertas muy, muy, muy generosas, y en cambio eligió actuar como un hombre salvaje, eligió no jugar.

El resultado es lo que vimos anoche".

El secretario de Estado extendió además su mensaje más allá del caso venezolano y lanzó una advertencia directa a otros adversarios de Washington.

"No jueguen con la oficina de este presidente, porque no va a terminar bien", afirmó. "Supongo que esa lección se aprendió anoche y esperamos que sea instructiva de aquí en adelante".

Rubio también defendió durante la jornada la legalidad y la oportunidad de la acción, al sostener que la prioridad de la Casa Blanca fue "proteger vidas estadounidenses" y actuar contra redes de "narcoterrorismo" y crimen organizado con alcance internacional.

Las declaraciones de Rubio no lograron aplacar las críticas del Partido Demócrata. Varios legisladores denunciaron que la Casa Blanca violó la Constitución y la Ley de Poderes de Guerra, que limita la capacidad del presidente para emplear fuerzas militares sin autorización del Congreso.

Desde el Senado, referentes demócratas señalaron que informar a los líderes legislativos después de la operación "no sustituye" la obligación constitucional de consultar previamente al Congreso, salvo en casos de amenaza inminente contra Estados Unidos. Algunos advirtieron además que la intervención en Venezuela sienta un "precedente peligroso" y expone al país a una escalada regional.

En la Cámara de Representantes, legisladores opositores reclamaron audiencias urgentes y la presentación de documentos clasificados para esclarecer el marco legal de la operación, así como el alcance real del despliegue militar y los riesgos para civiles.

La administración Trump, en tanto, sostiene que la operación fue solicitada por el Departamento de Justicia, tuvo un carácter limitado y respondió a criterios de urgencia operativa, argumentos que son rechazados por la oposición demócrata, que insiste en que el Congreso fue "deliberadamente marginado".

Desde Caracas, el gobierno venezolano volvió a denunciar una violación de la soberanía nacional y pidió la intervención de organismos internacionales, mientras la tensión política y diplomática entre Washington y el Capitolio sigue en aumento.

(ANSA).