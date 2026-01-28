Venezuela: Rubio defiende la política hacia Venezuela, descarta uso de la fuerza

En su intercambio con senadores, este miércoles en Washington, tal como han destacado portales informativos en Caracas, Rubio enfatizó que Venezuela representaba "un riesgo estratégico muy grande" para Washington, estando además en el propio hemisferio, no en un continente lejano. Diversos portales en Caracas destacaron esta intervención de Rubio, pero los voceros oficiales evitaron referirse al tema o reaccionar a las palabras del alto funcionario a través de redes sociales.

Analistas en Venezuela han destacado la visión de Rubio, que colocó el conflicto en términos estratégicos y geopolíticos.

Según las palabras del Secretario de Estado, desde el país sudamericano "operaban adversarios clave de Estados Unidos, como Rusia y China", que se beneficiaban del petróleo venezolano, mientras el territorio "albergaba organizaciones narcoterroristas".

La operación del 3 de enero, que resultó en la captura y extracción de Maduro y su esposa Cilia Flores para enfrentar cargos de narcotráfico ante una corte de Nueva York, fue presentada este miércoles por el principal vocero diplomático como una acción precisa contra "narcotraficantes inculpados, no un jefe de Estado legal", y no como una guerra contra Venezuela ni una ocupación.

"Les puedo asegurar con total certeza que no preparamos, ni tenemos la intención, ni esperamos tener que tomar ninguna acción militar en Venezuela en ningún momento", declaró Rubio y acto seguido describió como "productiva y respetuosa" la relación con Caracas tras la salida de Maduro, aunque "aún queda mucho trabajo pendiente".

Rodríguez se comprometió a abrir el sector energético a empresas estadounidenses con acceso preferencial, poner fin al petróleo subsidiado a Cuba, destinar ingresos de las ventas de crudo a compras de productos estadounidenses y eliminar restricciones para la industria privada. Todo esto en un primer momento, y recalcó que ya se han hecho avances en esa dirección.

Estos pasos, según Rubio, alinean los intereses propios de Rodríguez con los objetivos estadounidenses de estabilización y transición. "No vamos a dar un giro de 180 grados a todo esto en una sola noche, pero estamos logrando buenos progresos", dijo el secretario de Estado al hacer un balance de las primeras cuatro semanas, en lo que era un escenario impensable, dado el discurso beligerante hacia Washington que predomina en la cúpula chavista..

El plan diseñado por el propio Rubio, que fue ratificado oficialmente ante el Senado, se estructura en fases: una etapa inmediata de estabilización, que incluye un mecanismo temporal para vender petróleo venezolano a precio de mercado bajo supervisión estadounidense, incautando barriles estancados y destinando fondos exclusivamente al beneficio del pueblo venezolano, impidiendo que el gobierno eche mano de esos recursos y caiga en redes de corrupción.

Una segunda fase enfoca la recuperación económica, normalización de la industria petrolera y promoción de ventas transparentes. Rubio rechazó que la política hacia Venezuela sea improvisada, afirmando que existe un plan detallado en ejecución con ganancias económicas como principal herramienta, evitando costos adicionales para el fisco estadounidense y sin intervención militar masiva.

Rubio adelantó que "muy pronto" habrá de nuevo presencia diplomática de EE UU en Caracas, y confirmó que ya existe un equipo estadounidense en el país evaluando las condiciones para reabrir una representación oficial. Justamente durante el primer gobierno de Donald Trump se cerró la embajada estadounidense en Venezuela, en 2019, en medio de tensiones con el régimen de Maduro.

En este momento, "tenemos ya un equipo en Caracas. Ahora se está haciendo una evaluación y creo que muy pronto será posible reabrir una presencia diplomática para tener información en tiempo real e interactuar con las autoridades del gobierno interino, la sociedad civil y la oposición", señaló.

Además, el secretario de Estado fijó en 2.000 las liberaciones de presos políticos que deberán ocurrir en Venezuela, destacando que ha sido lento el proceso pero que sigue en marcha.

Ante preguntas de senadores, Rubio reiteró que el objetivo final de Estados Unidos es lograr "una Venezuela democrática, estable y próspera con elecciones libres, acceso a medios y participación plena de la oposición", pero destacó que debe ocurrir un proceso paulatino de la mano de los ex colaboradores de Maduro.

En esa dirección, Rubio esquivó responder interrogantes directas sobre el papel que tendrá la líder opositora María Corina Machado en una eventual transición democrática. La presentación de Rubio ante el Congreso este miércoles, además, coincide con una reunión privada que sostendrá en Washington este mismo día con la venezolana, ganadora del premio nobel de la paz 2025 y quien ha manifestado su deseo de volver "pronto" a Venezuela.

Resumidamente, en esta primera comparecencia de Rubio ante el Senado, para explicar y defender la política de administración Trump en Venezuela, el alto funcionario defendió un enfoque que busca reducir riesgos estratégicos, neutralizar amenazas criminales y garantizar intereses estadounidenses combinando tanto presión económica como cooperación y haciendo uso de la fuerza si la diplomacia no logra sus objetivos.

(ANSA).