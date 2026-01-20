Venezuela: salarios y pensiones sin aumento por casi cuatro años

Andrés Cañizález (ANSA) - CARACAS, 20 GEN - Provea, la organización de derechos humanos más antigua del país, denunció que Venezuela atraviesa el lapso más prolongado sin incrementos al salario mínimo en los últimos 29 años. Según el monitoreo de esta ONG, se acumulan tres años y diez meses sin mejoras para trabajadores y pensionados.

Provea denunció un "estancamiento deliberado en los ingresos base de los trabajadores y pensionados", durante el gobierno de Nicolás Maduro e hizo un llamado de atención a la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras el ataque militar de Estados Unidos el 3 de enero, que comprendió la captura y extracción de Maduro.

Desde marzo de 2022, el salario mínimo y las pensiones permanecen "anclados" en 130 bolívares mensuales. Debido a la devaluación crónica, este monto representa hoy aproximadamente US$0,37 al mes, según la tasa oficial.

Que los trabajadores con el salario mínimo y los pensionados reciban menos de un dólar al mes, según la ONG, constituye la "demolición del bienestar de las familias venezolanas".

Provea señala que el Ejecutivo ha sustituido el salario por una política de "bonificación agresiva", ya que son pagos que no tienen incidencia laboral ni prestacional para evitar compromisos legales como vacaciones o prestaciones sociales.

La organización advierte que mientras se anuncian planes de inversión extranjera para 2026, la "reconstrucción del ingreso" ha quedado fuera de la agenda oficial, afectando la calidad de vida de millones de empleados públicos y jubilados que dependen de este estipendio para subsistir. (ANSA).