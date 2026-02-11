Venezuela: Sánchez duda operación EE. UU. sirva a la transición democrática

No parece "que vaya siquiera a servir para poner en marcha una transición democrática en ese país. No, no lo parece, al menos a día de hoy", manifestó en el Congreso de los Diputados.

A su juicio, esta operación sienta un precedente "muy peligroso en el mundo".

Ni España ni la Unión Europea (UE) ni una comisión de la ONU reconocieron la victoria de Maduro en las elecciones de 2024, pero eso "no legitima lo que ha hecho la Administración estadounidense", dijo.

El futuro de Venezuela debe ser decidido por los venezolanos "de forma pacífica y dialogada, con el apoyo de la comunidad internacional, sin tutela", insistió (ANSA).