Venezuela: Sánchez reprocha a Abascal haber tratado de ser "el protagonista" el 12 de octubre con su ausencia en Palacio
MADRID, 15 Oct. 2025 (Europa Press) - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reprochado este miércoles al líder de Vox, Santiago Abascal, haber tratado de ser "el protagonista" del 12 de octubre, con su ausencia en la tribuna de autoridades durante el desfile militar y en la recepción en el Palacio Real. "Ha tratado de ser protagonista el 12 de octubre, robándole el protagonismo a las Fuerzas Armadas y al jefe del Estado", ha lamentado Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, después de que Abascal declinara asistir el domingo a la parada militar con el resto de autoridades y a la recepción ofrecida por los reyes para no "blanquear" al jefe del Ejecutivo. De su lado, el dirigente de Vox ha mencionado el encuentro mantenido entre Sánchez y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Egipto en el marco del acuerdo de paz para la Franja de Gaza el lunes. Ha afirmado que el presidente estaba "entre pequeño y nervioso" posando "detrás" en la foto y le ha preguntado si "temía" que Trump se enterara "de lo suyo" con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, sin entrar en más detalles. (((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)))
