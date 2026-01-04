Venezuela: schumer advierte: planes de Trump sobre Venezuela deberían causar miedo
El líder demócrata comparó la situación con intervenciones pasadas como Irak
En una publicación en X, Schumer sostuvo que "el pueblo estadounidense ya ha visto esto antes y ha pagado un precio devastador", en una aparente referencia a intervenciones militares previas de Estados Unidos en el exterior, como la invasión de Irak, que derivó en un conflicto prolongado, costoso y con profundas consecuencias humanas y políticas.
Las declaraciones del senador demócrata se producen en medio de un fuerte debate en Washington tras la operación estadounidense en Venezuela y las afirmaciones de Trump sobre una eventual participación directa de Estados Unidos en el futuro político y económico del país sudamericano.
Desde el Partido Demócrata, varios legisladores han advertido que cualquier intento de "tomar control" o influir de manera directa en la transición venezolana podría arrastrar a Estados Unidos a un nuevo escenario de intervención prolongada, sin una estrategia clara de salida ni consenso en el Congreso.
(ANSA).