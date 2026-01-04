Venezuela: schumer advierte: planes de Trump sobre Venezuela deberían causar miedo

En una publicación en X, Schumer sostuvo que "el pueblo estadounidense ya ha visto esto antes y ha pagado un precio devastador", en una aparente referencia a intervenciones militares previas de Estados Unidos en el exterior, como la invasión de Irak, que derivó en un conflicto prolongado, costoso y con profundas consecuencias humanas y políticas.

Las declaraciones del senador demócrata se producen en medio de un fuerte debate en Washington tras la operación estadounidense en Venezuela y las afirmaciones de Trump sobre una eventual participación directa de Estados Unidos en el futuro político y económico del país sudamericano.

Desde el Partido Demócrata, varios legisladores han advertido que cualquier intento de "tomar control" o influir de manera directa en la transición venezolana podría arrastrar a Estados Unidos a un nuevo escenario de intervención prolongada, sin una estrategia clara de salida ni consenso en el Congreso.

