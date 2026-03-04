Venezuela se abre al capital extranjero, Delcy Rodríguez anuncia cambios en minería

Tras una reunión de trabajo, Rodríguez anunció la ampliación inmediata de la Ley Orgánica de Minería de Venezuela, en sintonía con la reciente reforma a la Ley de Hidrocarburos aprobada en enero, que busca atraer inversiones extranjeras y privatizar operaciones.

"Hay un marcado interés de empresas estadounidenses en regresar a la explotación minera", afirmó Rodríguez, citando reuniones previas de Burgum con ejecutivos de compañías mineras internacionales. Esto se alinea con los esfuerzos para revitalizar la industria extractiva, que incluye cambios en regulaciones minerales.

Fuentes diplomáticas destacaron señales de cordialidad y entendimiento entre Rodríguez y Burgum, el cuarto funcionario de alto nivel de Estados Unidos que visita Caracas en las últimas semanas.

La mandataria interina indicó que el Ejecutivo presentará en breve un proyecto legislativo a la Asamblea Nacional, presidida por su hermano, Jorge Rodríguez, y solicitó celeridad en su aprobación para agilizar las inversiones.

"Es momento de avanzar con profesionalismo y dedicación mutua", enfatizó.

El encuentro en Caracas coincidió con declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien elogió a Rodríguez en una publicación en redes sociales: "Delcy Rodríguez, quien es la presidenta de Venezuela, está haciendo un gran trabajo y trabajando con representantes estadounidenses muy bien. El petróleo está comenzando a fluir, y el profesionalismo y la dedicación entre ambos países es algo muy lindo de ver". (ANSA).