Venezuela: se acelera la apertura petrolera

Este jueves, al concluir la visita de Wright a Venezuela, se conoció por portales especializados como Bitácora Económica que se tramitan permisos de comercialización directa de crudo venezolano a la india Reliance Industries y asignaciones de bloques de exploración y posterior explotación, en el país sudamericano, a la estadounidense Chevron y la española Repsol, como parte de una esperada apertura amplia al capital extranjero.

Wright, quien arribó a Caracas esta semana para avanzar en el "histórico acuerdo energético" entre Venezuela y Estados Unidos, bajo la batuta directa del presidente Donald Trump, se reunió con la presidenta interina Delcy Rodríguez en el Palacio de Miraflores y recorrió instalaciones petroleras en Anzoátegui.

Esta es la visita de más alto nivel de Estados Unidos a Venezuela tras la captura y extracción de Maduro y su esposa Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses que actuaron en Caracas el 3 de enero.

Desde Washington, el Departamento del Tesoro de EEUU otorgó una licencia general a Reliance para comprar crudo venezolano directamente, permitiendo a la refinería india adquirir volúmenes rentables y reemplazar importaciones rusas.

Por su parte, Pdvsa está por asignar nuevos permisos a Chevron y Repsol, ofreciendo bloques adyacentes a campos actuales.

Esto sigue a la reforma de la Ley de Hidrocarburos aprobada hace tres semanas, que otorga autonomía a firmas extranjeras para operar, exportar y recibir pagos en efectivo, incluso como minoritarios.

Expertos ven en estas acciones el inicio de una "amplia apertura" a la inversión foránea, crucial para recuperar la industria tras años de declive bajo Maduro. (ANSA).