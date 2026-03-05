Venezuela: Se dispara el PIB por el petróleo, 8,66% en 2025

Según el reporte oficial, este resultado consolida 19 trimestres consecutivos de expansión económica, fortaleciendo el proceso de recuperación tras una década de fuerte contracción.

El resultado se asocia a la gestión del tramo final de la gestión de Nicolás Maduro, quien el 3 de enero de este año fue capturado y extraído por fuerzas estadounidenses y ahora debe hacer frente a un juicio por "narcoterrorismo" en Nueva York.

El crecimiento en el último trimestre de 2025 fue de 7,07%.

Se sustentó principalmente en la actividad petrolera, que registró un alza del 13,41%, mientras que los sectores no petroleros avanzaron un 5,30%.

A pesar de estas cifras positivas, analistas coinciden en que la recuperación enfrenta desafíos estructurales profundos.

Los salarios reales continúan bajos y el costo de bienes esenciales como alimentos y medicinas sigue elevado en relación con los ingresos promedio de la población.

Por otro lado, el BCV no ha divulgado aún estadísticas completas y detalladas sobre la evolución petrolera anual, ni sobre otras variables macroeconómicas, lo que limita un análisis más exhaustivo del desempeño sectorial. (ANSA).