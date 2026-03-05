Venezuela: Se dispara el PIB por el petróleo, 8,66% en 2025
Según el emisor de Venezuela el país acumula 19 trimestres consecutivos de PIB en alza
Según el reporte oficial, este resultado consolida 19 trimestres consecutivos de expansión económica, fortaleciendo el proceso de recuperación tras una década de fuerte contracción.
El resultado se asocia a la gestión del tramo final de la gestión de Nicolás Maduro, quien el 3 de enero de este año fue capturado y extraído por fuerzas estadounidenses y ahora debe hacer frente a un juicio por "narcoterrorismo" en Nueva York.
El crecimiento en el último trimestre de 2025 fue de 7,07%.
Se sustentó principalmente en la actividad petrolera, que registró un alza del 13,41%, mientras que los sectores no petroleros avanzaron un 5,30%.
A pesar de estas cifras positivas, analistas coinciden en que la recuperación enfrenta desafíos estructurales profundos.
Los salarios reales continúan bajos y el costo de bienes esenciales como alimentos y medicinas sigue elevado en relación con los ingresos promedio de la población.
Por otro lado, el BCV no ha divulgado aún estadísticas completas y detalladas sobre la evolución petrolera anual, ni sobre otras variables macroeconómicas, lo que limita un análisis más exhaustivo del desempeño sectorial. (ANSA).