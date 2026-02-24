Venezuela se prepara para mayores cargamentos de crudo de exportación, apunta a India

24 feb (Reuters) -

Algunas casas comerciales y compradores de petróleo venezolano fletaron los primeros supertanqueros para exportar desde el país sudamericano como parte de un pacto entre Caracas y Washington, lo que se espera acelerará los envíos a partir de marzo y aumentará los despachos a India, según fuentes y datos.

Las firmas comerciales Vitol y Trafigura han estado exportando crudo y combustibles venezolano desde enero como parte de un acuerdo clave de 2.000 millones de dólares que Estados Unidos y Venezuela pactaron tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses.

La mayor parte de las exportaciones se han enviado en buques Panamax y Aframax a refinerías estadounidenses, así como en Suezmaxes a terminales en Curazao, Santa Lucía, San Eustaquio y las Bahamas en el Caribe, donde los comerciantes han estado almacenando y enviando a puertos estadounidenses y europeos, según datos de movimiento de barcos.

La contratación de superpetroleros que transportan hasta 2 millones de barriles cada uno puede acelerar el ritmo de despachos en la principal terminal petrolera de Venezuela, Jose, que es operada por la energética estatal PDVSA y maneja hasta el 70% de las exportaciones totales de crudo. (Reporte de Marianna Párraga)