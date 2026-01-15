Venezuela: se reduce a la mitad paso de migrantes venezolanos a Brasil

En lo que va de 2026, se han registrado 1.014 entradas de ciudadanos venezolanos a través de la ciudad fronteriza de Pacaraima, un descenso frente a las 2.121 que cruzaron en el mismo lapso de 2025. Estos datos los ha recabado la Operación Acogida del gobierno brasileño.

Esta disminución del paso peatonal marca un punto de inflexión respecto a la tendencia observada el año anterior, cuando el volumen de migrantes que cruzaban a pie hacia el gigante sudamericano mantenía niveles significativamente superiores.

Analistas locales atribuyen este descenso a una combinación de factores, entre los que destacan el endurecimiento de los controles fronterizos, el alto costo logístico de los traslados y, fundamentalmente, la expectativa generada por las recientes proyecciones de una mejora en la dinámica económica interna de Venezuela, tras la captura y extracción de Nicolás Maduro por fuerzas especiales de Estados Unidos.

Si bien no hay cifras oficiales de Caracas, han comenzado a manifestarse diversos casos de venezolanos que decidieron regresar a Venezuela, en medio de la expectativa de crecimiento económico, en el marco de la nueva dinámica entre Caracas y Washington.

ANSA conoció este jueves de dos casos, por un lado, un hombre joven que regresará desde Brasil y una familia desde Perú, con decisiones en ambos casos tomadas tras el 3 de enero, cuando Estados Unidos apresó a Nicolás Maduro. (ANSA).