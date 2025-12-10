Venezuela se ve obligada a duplicar descuento del petróleo a Asia por avalancha de crudo sancionado

Por Marianna Parraga y Chen Aizhu

HOUSTON/SINGAPUR, 10 dic (Reuters) - Los compradores de petróleo en Asia están exigiendo grandes descuentos en el petróleo venezolano debido a una avalancha de crudo de Rusia e Irán en oferta y al aumento del riesgo de carga en el país sudamericano mientras Estados Unidos aumenta su presencia militar en el Caribe, dijeron operadores y otras fuentes.

Venezuela ha logrado aumentar las exportaciones de petróleo este año desde los volúmenes de 2024, pese a que Washington ha aumentado la presión sobre el presidente Nicolás Maduro.

La Armada de Estados Unidos no ha impedido el tránsito de los petroleros de Venezuela, pero ha atacado barcos en el Mar Caribe sospechosos de contrabando de drogas. El Gobierno del presidente Donald Trump ha amenazado con ampliar las operaciones militares a objetivos terrestres.

Los crecientes volúmenes de exportación reflejan el esfuerzo de la estatal PDVSA por evitar un colapso de los ingresos petroleros. Los bajos precios mundiales del crudo han afectado más a los grados de crudo pesado de Venezuela debido a la calidad y a las sanciones de Estados Unidos, según operadores y fuentes de la compañía.

China está inundado de crudo sancionado. Para mover el producto, dijeron los operadores, PDVSA se ha visto obligada a recortar los precios, con el descuento por debajo del Brent cerca del doble de los niveles de hace un año.

"PDVSA no tiene mucho poder de intermediación", dijo una fuente. "Se ha visto obligada a aceptar precios reducidos porque los cargadores implicados están asumiendo mayores riesgos para cargar en puertos venezolanos, cerca de donde Estados Unidos tiene anclados buques militares".

Con abundantes suministros rusos e iraníes que también se venden con grandes descuentos, los compradores en China en las últimas semanas apenas aceptaban las ofertas del emblemático crudo pesado Merey de Venezuela a 14 dólares por barril menos que el Brent, dijo un operador.

Un cargamento del mismo grado venezolano se vendió recientemente para entrega a principios de 2026 a 15 dólares por barril menos que el Brent, dijo otro comerciante. A finales del año pasado, los operadores dijeron que estaban aplicando descuentos de entre US$5 y US$8 por barril por debajo de Brent al petróleo pesado de Venezuela para entrega en China.

Este año, China ha sido el destino de entre el 55% y el 90% de las exportaciones de petróleo de Venezuela, frente al 40%-60% del año pasado. En noviembre, el país miembro de la OPEP envió 746.000 barriles por día (bpd) a China, según datos de seguimiento de buques.

PDVSA no respondió a una solicitud de comentarios.

La semana pasada, la ministra de petróleo de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que la producción de petróleo aumentó a 1,17 millones de bpd en noviembre, frente a los 1,13 millones de bpd del mes anterior.

Las exportaciones de petróleo de Venezuela aumentaron ligeramente a unos 921.000 bpd en noviembre, el tercer promedio mensual más alto de este año, mientras que las importaciones de combustible aumentaron a más del doble, a unos 167.000 bpd.

(Reporte de Marianna Parraga en Houston y Aizhu Chen en Singapur; reporte adicional de Deisy Buitrago. Editado en español por Javier Leira)