Venezuela: secretario del Interior de EE. UU. en Caracas para impulsar agenda de minería

La Embajada de Estados Unidos en Venezuela confirmó la llegada del funcionario, destacando que se reunirá con autoridades del gobierno interino, que encabeza Delcy Rodríguez, así como con representantes de empresas estadounidenses y venezolanas, en el marco del plan de tres fases del presidente Donald Trump, que en un primer momento enfatiza la estabilización macroeconómica, potenciando las inversiones.

De acuerdo con el portal Bitácora Económica, la agenda de Burgum incluye encuentros con la presidenta interina, Delcy Rodríguez; el ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Héctor Silva; y representantes de la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven).

El objetivo principal es establecer mecanismos para la inversión en el sector minero, evaluar propuestas técnicas para reformar la legislación vigente, promover un sector minero legítimo y garantizar cadenas de suministro seguras de minerales críticos.

Esta es la tercera visita de alto rango de funcionarios estadounidenses a Caracas en los últimos meses. En enero, de forma sorpresiva, estuvo en Caracas el director de la CIA, John Ratcliffe, mientras que en febrero estuvo la publicitada estadía del secretario de Energía, Chris Wright, y otra figura de peso que llegó sin previo aviso, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis L. Donovan.

Para analistas, estas visitas evidencian el nuevo rol relevante que Estados Unidos ha asumido en la dinámica política y económica venezolana tras la caída de Maduro, en el marco de un nuevo escenario político y económico en el país sudamericano.

