Venezuela: secretario general de OEA pide excarcelación acelerada de presos políticos

Aunque celebró las recientes excarcelaciones de algunos detenidos por motivos políticos en Caracas, este miércoles Ramdin consideró que estas medidas "no son suficientes".

"Cientos de personas permanecen privadas de libertad por motivos políticos, y su liberación acelerada es un imperativo humanitario y un paso necesario hacia la estabilidad política y la democracia", declaró en Washington.

Ramdin, además, pidió a las autoridades venezolanas que permitan una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para monitorear la situación y apoyar una transición democrática con respaldo hemisférico.

Durante una sesión del consejo permanente de la OEA, hoy, la representación de Estados Unidos estimó que alrededor de 1.000 personas siguen detenidas injustamente y urgió su liberación inmediata.

Finalmente, la relatora de la CIDH para Venezuela, Gloria Monique de Mees, reportó que se liberaron 143 presos políticos, cifra que contrasta con las 406 anunciadas por el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez (ANSA).