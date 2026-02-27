Venezuela: según la prensa, María Corina Machado, lista para el regreso

El sitio web Alberto News informa que Machado ha reiterado repetidamente su intención de regresar al país para promover una transición democrática. Por lo tanto, se encuentra en el centro de un plan para cruzar la frontera terrestre y relanzar su iniciativa política directamente allí.

Figuras de la oposición informan que activistas y líderes se están movilizando en la región de Cúcuta para organizar un evento de bienvenida. Sin embargo, hasta el momento, Machado no ha confirmado oficialmente la fecha exacta ni el punto exacto de su ingreso a territorio venezolano.

Su posible regreso se produce en medio de un clima de alta tensión con el gobierno de Caracas. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, advirtió en los últimos días que, si la líder opositora regresa a su país, deberá rendir cuentas por sus posturas y su apoyo a iniciativas internacionales contra el actual gobierno (ANSA).