Venezuela: sheinbaum, "América no pertenece a una doctrina ni a una potencia"

Y reiteró que la historia de América Latina "es clara y contundente" al sostener que "la intervención militar nunca ha traído democracia, ni ha generado prosperidad, ni estabilidad duradera".

La mandataria enfatizó que la soberanía y la autodeterminación de los pueblos "no son opcionales ni negociables, sino principios fundamentales del derecho internacional que deben respetarse siempre, sin excepciones".

Durante un posicionamiento al comenzar la conferencia matutina, Sheinbaum sostuvo que la acción unilateral y la invasión no pueden ser la base de las relaciones internacionales en el siglo XXI, al advertir que este tipo de medidas no conducen ni a la paz ni al desarrollo.

"Cada nación tiene el derecho inalienable de decidir su modelo político, económico y social, sin presiones externas", afirmó.

Y recordó que la postura de México frente a cualquier forma de intervención es firme, clara e histórica, y está sustentada tanto en la Constitución mexicana como en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. En ese marco, condenó la intervención directa de Estados Unidos en Venezuela, la cual derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, así como en la pérdida de vidas humanas.

Tras hacer un llamado al respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, añadió que su gobierno colabora con Estados Unidos de manera responsable y decidida en la lucha contra el narcotráfico, en cuestiones de seguridad y en asuntos humanitarios, con el objetivo de reducir la violencia y construir una paz duradera.

Sin embargo, afirmó que la violencia en México se debe en parte al tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos y al grave problema del consumo de drogas en el país vecino.

Entre los ejes de esta propuesta destacó el respeto pleno y estricto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos; la inversión productiva orientada al desarrollo de infraestructura, energía, transporte, educación, ciencia y tecnología; así como una integración económica regional sustentada en cadenas productivas compartidas y comercio justo.

Asimismo, Sheinbaum colocó el bienestar social como el eje central del desarrollo, al advertir que el crecimiento económico que no reduce desigualdades ni pobreza no puede considerarse verdadero progreso.

La presidenta concluyó su mensaje con la frase: "Cooperación, sí; subordinación e intervención, no". (ANSA).