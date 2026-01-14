Venezuela: si Venezuela da pasos, lógico las sanciones UE desaparezcan

La UE introdujo sanciones sobre Venezuela en noviembre de 2017 que afectan a 69 personas, entre ellas la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que están sujetas a una congelación de activos.

Se les prohíbe suministrar fondos o recursos económicos directa o indirectamente, y no se les permite viajar al territorio de la UE.

La mayoría de las sanciones fueron planteadas a iniciativa española.

En una entrevista publicada hoy en el diario El País, Albares afirma que "si se dan los pasos hacia lo que quiere la UE, lo más lógico es que esas sanciones vayan desapareciendo".

Añade que "se están produciendo pasos que nosotros saludamos y que van en esa dirección que queremos, como todas esas liberaciones. Por tanto, si esto continúa así, no solamente España, sino todos los países de la UE, nos lo plantearemos".

Respecto a la sanción sobre Delcy Rodríguez, apunta: "Tenemos que plantearnos que normalmente la UE nunca sanciona a la persona que tiene la presidencia para mantener una interlocución con quien está ejerciendo la representación internacional, y como esa persona, aunque sea de manera encargada, ejerce la presidencia, eso sí merece una reflexión, casi diría automática, porque es como suele funcionar la UE. Eso unido al hecho de que se están produciendo liberaciones de presos".

Entre los presos liberados se encuentran nueve españoles, cinco de ellos con doble nacionalidad, un proceso de liberación que, subraya el ministro, "debe continuar". (ANSA).