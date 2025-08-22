Venezuela siempre ha sido amenazado, canciller Gil

“Venezuela está enfrentando amenazas e intentos de agresiones desde el inicio de la revolución bolivariana, esta es una más en el marco de una guerra psicológica que pretende lanzarse contra el pueblo venezolano”, respondió el jefe de la diplomacia venezolana a periodistas.

Gil participó en la víspera en la tercera reunión extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores, los Cancilleres y delegados de los países miembros de la OTCA, y hoy asiste a la V Reunión de Presidentes y jefes de Estado del Tratado de Cooperación Amazónica, que se lleva a cabo en Bogotá.

“Nosotros estamos para enfrentar todas las agresiones que se pretendan, agresiones de carácter psicológico, agresiones de carácter mediático, de todo tipo”, aseguró el ministro de Exteriores venezolano, que propuso a los reporteros en la capital colombiana visitar su país para descubrir su realidad actual.

“Vayan a Venezuela y van a encontrar un pueblo feliz, en marcha, creciendo, trabajando y preparado para su defensa”, aseguró. (ANSA).