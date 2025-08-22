Venezuela siempre ha sido amenazado, canciller Gil
Una referencia a la presencia de buques estadounidenses
- 1 minuto de lectura'
“Venezuela está enfrentando amenazas e intentos de agresiones desde el inicio de la revolución bolivariana, esta es una más en el marco de una guerra psicológica que pretende lanzarse contra el pueblo venezolano”, respondió el jefe de la diplomacia venezolana a periodistas.
Gil participó en la víspera en la tercera reunión extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores, los Cancilleres y delegados de los países miembros de la OTCA, y hoy asiste a la V Reunión de Presidentes y jefes de Estado del Tratado de Cooperación Amazónica, que se lleva a cabo en Bogotá.
“Nosotros estamos para enfrentar todas las agresiones que se pretendan, agresiones de carácter psicológico, agresiones de carácter mediático, de todo tipo”, aseguró el ministro de Exteriores venezolano, que propuso a los reporteros en la capital colombiana visitar su país para descubrir su realidad actual.
“Vayan a Venezuela y van a encontrar un pueblo feliz, en marcha, creciendo, trabajando y preparado para su defensa”, aseguró. (ANSA).
Otras noticias de Venezuela
- 1
El argentino dueño de la heladería vandalizada en Barcelona contó como fue el incidente y negó las acusación de “discriminación lingüística”
- 2
Los negocios de la Suizo Argentina | La droguería sospechada de coimas que creció con contratos estatales y nexos políticos
- 3
A cuánto cotizó el dólar este viernes 22 de agosto
- 4
La Justicia dispuso la clausura del estadio de Independiente tras los incidentes con hinchas de Universidad de Chile