Venezuela: sigue el enigma sobre presunta detención de Saab y Gorrín

Fuentes periodísticas en Caracas describen el tema como una "comidilla" en círculos informativos, alimentada por reportes de medios internacionales como Caracol Radio y The New York Times, que citan inteligencia estadounidense sobre una operación conjunta entre el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y el FBI.

Sin embargo, fuentes policiales y judiciales mantienen un hermetismo absoluto, sin filtraciones que aclaren el paradero de ambos, confirmaron a ANSA media docena de periodistas especializados en las áreas policial y judicial.

Para diversos observadores, resulta llamativa la ausencia de cualquier video o aparición pública que pruebe su libertad, ya sea en televisión o redes sociales, en un contexto donde figuras como Saab suelen mantener un perfil visible y Gorrín es propietario de un canal de noticias en la televisión local.

El abogado de Saab, Luigi Giuliano, desmintió de forma repetida la versión de la captura de su cliente.

No obstante, el paso de los días y las ambiguas posiciones oficiales generan especulaciones. El fiscal general Tarek William Saab pasó de negar rotundamente la detención en declaraciones a medios colombianos a afirmar que "desconoce el tema".

Similarmente, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, evadió preguntas alegando que no forma parte de su ámbito, sin negar explícitamente los hechos.

Entretanto, fuentes exoficiales conocedoras del mundo judicial venezolano, como el exdirector del Ministerio Público Zair Mundaray, sugieren que el Gobierno podría estar manejando la situación en secreto, en medio de un "sacudón" interno tras la captura de Maduro, hace apenas cinco semanas.

Saab ya estuvo en el foco público en los primeros días de la gestión de Delcy Rodríguez como presidenta interina, ya que entre sus primeras decisiones en la conformación de su gabinete destituyó a Saab, nombrado un año antes por Maduro como ministro del sector económico.

Este empresario de origen colombiano y devenido en testaferro de Maduro, según diversos trabajos de investigación periodística, tiene un amplio historial judicial en varios países, que incluye un indulto condicionado por Estados Unidos en 2023 y acusaciones de lavado de dinero.

Inicialmente se especuló que Saab sería extraditado a Estados Unidos, en el marco de la nueva dinámica de cooperación entre Caracas y Washington. Sin embargo, predomina la ausencia de información oficial hasta este viernes. (ANSA).