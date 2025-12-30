Venezuela: Silencio en Caracas ante supuesto ataque EEUU

Los principales voceros del chavismo siguen sin reaccionar, bien sea para desmentir o confirmar el primer ataque terrestre anunciado por el presidente Donald Trump, y el mutismo oficial en Caracas envuelve ahora a una segunda llamada entre los mandatarios de Estados Unidos y Venezuela.

La noche de este lunes Trump no solo ratificó que ocurrió un ataque dentro de territorio venezolano, según la Casa Blanca para destruir instalaciones que facilitan el narcotráfico, sino que añadió que tuvo una segunda llamada telefónica con Nicolás Maduro hace poco, sin precisar extensión ni fecha de esta comunicación directa entre Caracas y Washington.

"Hablé con él. Muy recientemente. Pero no salió mucho de eso", respondió Trump a presuntas de periodistas.

En relación con el ataque, que según la Casa Blanca ocurrió la noche de Navidad, tampoco el mandatario quiso ofrecer detalles sobre el lugar en que ocurrió ni mostró vídeos o imágenes del mismo, algo que ha sido habitual en los ataques contra las llamadas "narcolanchas", desde que en agosto comenzó un inédito despliegue naval y militar estadounidense en el sur del Mar Caribe.

Para observadores políticos, que comentan la dinámica venezolana en redes sociales, resulta llamativa la ausencia de reacción del chavismo.

Ni Maduro, ni sus ministros del Interior, Diosdado Cabello, o de Defensa, Vladimir Padrino López, han abordado este tema del ataque terrestre estadounidense, bien sea para confirmarlo y denunciarlo, bien sea para desmentirlo.

Maduro ha hecho apariciones en público prácticamente a diario en los últimos días, pero en general busca transmitir normalidad y éxito en su gestión de gobierno.

El ataque, que no tiene confirmación oficial del Pentágono ni confirmación independiente desde Venezuela, "es un salto cualitativo en la coerción estadounidense", comentó a ANSA el analista Benigno Alarcón, fundador y ex director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello.

"El punto estratégico no es la ocurrencia o atribución comprobable del evento, sino el cambio en el umbral comunicacional, ya que se normaliza en la narrativa de Trump la posibilidad de acción en territorio venezolano, lo que sirve para medir la reacción de sus audiencias domésticas en los Estados Unidos, apunta Alarcón.

Para este analista venezolano, la nueva narrativa de Trump "eleva el riesgo real de ocurrencia de operaciones en territorio venezolano en los próximos días".

La empresa Primazol, dedicada a la fabricación de productos químicos, negó cualquier vinculación con el ataque de Estados Unidos.

En redes sociales y entre periodistas venezolanos se había destacado la coincidencia entre la primera vez que Trump mencionó el ataque y un feroz incendio que literalmente acabó con una importante instalación de esta firma en la ciudad de Maracaibo, a unos 100 kilómetros de la frontera con Colombia.

(ANSA).