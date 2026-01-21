Venezuela: sin datos de al menos 200 presos políticos

La solicitud se realizó durante una protesta frente a la Fiscalía de Caracas, donde familiares de los reclusos denunciaron no haber sido informados por el centro penitenciario al que fueron trasladados tras su arresto.

La manifestación fue encabezada por el activista Diego Casanova, miembro del Comité, quien afirmó que muchas de las detenciones se realizaron en domicilios particulares o en la vía pública, sin que se proporcionara más información oficial.

Ante la falta de respuesta, tres manifestantes, entre ellos Casanova, ingresaron brevemente a la oficina del Fiscal General Tarek Saab para entregar un documento solicitando un informe formal y actualizado sobre las detenciones.

El 8 de enero, el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez, instaurado tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, prometió la liberación de numerosos presos.

Desde entonces, solo unas 150 personas de los más de 800 presos políticos han sido liberadas, según la ONG Foro Penal. (ANSA).