Venezuela sin Maduro inviste a presidenta interina

Venezuela juramentó a su nueva presidenta el mismo día que Nicolás Maduro encaró a su juez en Estados Unidos.

Delcy Rodríguez asumió formalmente el poder de forma interina ante el nuevo Parlamento, que conservó su mayoría chavista e inició funciones el lunes.

Rodríguez era la vicepresidenta de Maduro, capturado junto a su esposa durante un bombardeo estadounidense a Venezuela. Enfrenta cargos de narcotráfico y terrorismo ante un tribunal en Nueva York, donde se declaró no culpable.

La primera mujer que gobierna Venezuela asumió el cargo de forma temporal por 90 días prorrogables. Una declaratoria de ausencia absoluta de Maduro derivaría en la convocatoria de elecciones.

"Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos", dijo Rodríguez, investida por su hermano, el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez. "Vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos", prosiguió.

En paralelo, miles de personas marcharon en Caracas para pedir la liberación de Maduro y Cilia Flores, la primera dama.

"¡Maduro aguanta, que Venezuela se levanta!", coreaban los manifestantes bajo el fuerte sol caraqueño.

- "Dar la vida por ellos" -

Los alrededores del Parlamento fueron fuertemente resguardados por las fuerzas del orden.

Está vigente un estado de excepción, que ordena a la policía "emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos".

"Trump-Marco Rubio, malditos asesinos secuestradores ¿Dónde está realmente la verdadera justicia en USA?", se leía en una pancarta en la manifestación.

"Independientemente de que Nicolás Maduro tenga algo con la justicia, esta no era la forma de hacerlo", dijo a la AFP Flor Alberto, de 32 años, en referencia a la operación militar estadounidense, que incluyó bombardeos en otros tres estados además de la capital.

"Hay un pueblo que está dispuesto a dar la vida por ellos", expresó por su parte Antony Quintana, de 39 años.

El hijo de Maduro, el parlamentario Nicolás Maduro Guerra, salió del acto de juramentación de Rodríguez a la marcha.

Dijo que tuvo una comunicación "indirecta" con su padre. "No puedo decir más nada", reparó.

"Allá tenemos un buen equipo que nos está apoyando y ayudando a defender la dignidad", añadió el diputado, conocido popularmente como "Nicolasito".

- "Apoyo incondicional" -

Maduro Guerra sostuvo la copia de la Constitución sobre la que juró Rodríguez, quien indicó que asume el cargo en "horas terribles de amenaza contra la estabilidad y la paz de la nación".

El hijo de Maduro le expresó antes su "apoyo incondicional". "La patria está en buenas manos, papá, y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela", exclamó lloroso.

Militares le rindieron honores a Rodríguez al terminar la ceremonia. La Fuerza Armada reconoció el domingo su designación.

"Tenemos plena confianza en ella y como mujer, la primera mujer presidenta de Venezuela, que se ponga las botas bien puestas, que ella es guerrera", expresó en la marcha María Montezuma, de 70 años.

"Que no se doblegue ni doble las rodillas porque el pueblo la va a estar apoyando", añadió.

Rodríguez abogó por una relación equilibrada y respetuosa con el presidente Donald Trump, que ha dicho estar "a cargo" de Venezuela.

- "Mi hermano, mi presidente" -

La investidura fue el primer asunto que trató la Asamblea Nacional electa en mayo de 2025, que ratificó en el cargo a Jorge Rodríguez.

Delcy Rodríguez lo comisionó para buscar la liberación de Maduro y Flores.

"Mi función principal en los días por venir (...) será recurrir a todos los procedimientos, a todas las tribunas y a todos los espacios para lograr traer de vuelta a Nicolás Maduro Moros, mi hermano, mi presidente", dijo el parlamentario, que fue el jefe negociador de Maduro.

Una fotografía de la pareja presidencial fue desplegada en la tribuna de oradores del recinto y el jefe de la cámara ordenó que una flor roja ocupe el escaño de Flores.