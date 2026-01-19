Venezuela: sobreviviente dice que EEUU tuvo bajas en captura de Maduro

"Aunque nos sorprendió la rápida acción de las fuerzas especiales estadounidenses, pudimos responder. Estados Unidos no reconoce pérdidas, pero también las sufrió, dijo el soldado, al que la cadena chavista Telesur presentó como un "sobreviviente" de la intervención militar de Estados Unidos.

El soldado apareció en una cama de hospital con heridas en un brazo y un pie parcialmente amputado.

Durante la entrevista, afirmó que su unidad fue alcanzada por la onda expansiva de un misil mientras se preparaba para repeler el ataque, y que al menos seis hombres perdieron la vida en su lugar, no especificado.

Información oficial del Ministerio de Defensa venezolano indica que 82 soldados de la Fuerza Armada Bolivariana (FANB) murieron durante el ataque militar estadounidense, realizado en el marco de la operación especial que condujo a la captura de Maduro, mientras que Washington asegura que no se reportaron bajas estadounidenses. (ANSA).