Venezuela solicita reunión del Consejo de Seguridad de la ONU ante “continua agresión de EEUU”

NACIONES UNIDAS, 17 dic (Reuters) -

Venezuela solicitó el miércoles que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reúna para discutir la “continua agresión estadounidense” contra el país, según una carta dirigida al organismo de 15 miembros, vista por Reuters.

Un diplomático de la ONU afirmó que probablemente se programará una reunión para el próximo martes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó el martes un "bloqueo" de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, en la más reciente medida de Washington para aumentar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, atacando su principal fuente de ingresos. (Reporte de Michelle Nichols.)