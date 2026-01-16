Venezuela: solo vuelos a China, con escala en Rusia

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) desmintió categóricamente las versiones que difundieron agencias de viajes y medios sobre la reanudación de vuelos entre Caracas y Madrid por parte de las aerolíneas españolas Iberia, Air Europa y Plus Ultra a partir del 1 de febrero. Este desmentido lo destacó el portal El Carabobeño este viernes.

A través de un comunicado oficial en su cuenta de Instagram, el INAC calificó la información como "falsa" y confirmó que no se ha autorizado ninguna reactivación en esa ruta. Estas compañías suspendieron sus operaciones hacia Venezuela entre fines de noviembre e inicios de diciembre de 2025, tras alertas de seguridad emitidas por la Administración Federal de Aviación (FAA) de EEUU y recomendaciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) de España para evitar operaciones en la zona de Caracas y el sur del Caribe, al menos hasta el 31 de enero de 2026.

En simultáneo, el INAC entonces bajo el gobierno del depuesto Nicolás Maduro también revocó temporalmente licencias de varias aerolíneas internacionales, profundizando el aislamiento de Venezuela. La presidenta interina Delcy Rodríguez no ha hablado públicamente de este tema hasta ahora.

El aeropuerto de Maiquetía, ubicado a 40 kilómetros de Caracas, mantiene vuelos nacionales y de empresas locales con destinos internacionales, pero la oferta se redujo drásticamente. Para ir a Europa, las empresas venezolanas ofrecen ir a Cartagena, Colombia, y de allí viajar a destinos como Madrid, mientras que la estatal Conviasa ofrece una escala en Rusia en un largo viaje con destino a China.

Tras el giro político en Venezuela del pasado 3 de enero, solamente las empresas Copa de Panamá y Wingo de Colombia reactivaron operaciones plenas con el principal aeródromo del país sudamericano.

Sin embargo, ha trascendido que persisten conversaciones con Turkish Airlines para restablecer la ruta Caracas-Estambul, tras acuerdos bilaterales entre los gobiernos de Venezuela y Turquía para reactivarla "a la brevedad posible". Sin embargo, no se ha anunciado una fecha oficial de reinicio.

La interrupción drástica del tráfico comercial internacional se produjo a finales de 2025 en lo que ahora se entiende formaba parte de la preparación para una serie de ataques aéreos de Estados Unidos y la presencia de fuerzas especiales estadounidenses que el 3 de enero capturaron y llevaron ante la justicia de ese país, al depuesto gobernante Nicolás Maduro.

A inicios de enero, la FAA impuso una prohibición total a operadores estadounidenses por riesgos de seguridad derivados de la actividad militar en curso, lo que llevó a suspensiones generalizadas y desvíos de rutas por parte de aerolíneas globales. (ANSA).