Venezuela: Son 99 los presos políticos liberados, según el gobierno

"El gobierno nacional y el sistema judicial decidieron evaluar cada caso y, conforme a la ley, otorgar medidas cautelares, lo que condujo a la liberación de 99 ciudadanos", declaró el Ministerio de Servicios Penitenciarios en un comunicado.

Según el gobierno venezolano, estas personas fueron encarceladas "por su participación en actos de violencia e incitación al odio tras las elecciones del 28 de julio de 2024", cuyo resultado, que permitió la reelección de Maduro, no reconoce ninguna democracia occidental.

Al 10 de diciembre último, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón contabilizaba 1.084 presos políticos en el país sudamericano, con lo cual tras estas liberaciones en el día de Navidad permanecen en prisión más de 1.000 personas, incluyendo extranjeros, por razones políticas.

Entre los excarcelados figuran tres adolescentes detenidos en el estado de La Guaira, en las inmediaciones de Caracas, según confirmó la red Madres en Defensa de la Verdad, a través de su cuenta en redes sociales.

También fue liberada Marggie Orozco, médica de 65 años, condenada a 30 años de prisión por "traición a la patria, incitación al odio y conspiración" tras criticar al presidente en un mensaje de voz, agregó la ONG Justicia, Encuentro y Perdón.

Las excarcelaciones tuvieron lugar en Tocorón, cárcel ubicada en el estado Aragua, a unos 100 kilómetros de Caracas, en la prisión de mujeres Las Crisálidas, en Los Teques, a unos 40 kilómetros de la capital y otras de La Guaira.

Ninguna de las ONG que dieron los reportes informó sobre liberaciones en El Rodeo I, una cárcel en las afueras de Caracas que ha sido objeto de diversas denuncias en los últimos días.

Este miércoles la líder opositora María Corina Machado señaló que los presos políticos en El Rodeo I estaban bajo amenaza.

En los días previos, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones se hizo eco de una denuncia de gran impacto. Los presos políticos de esa cárcel habrían sido amenazados de ser usados como "escudos humanos" por el chavismo en caso de que se produzcan ataques militares de Estados Unidos. Ninguna autoridad en Caracas, hasta el momento, ha desmentido esta denuncia.

Para los presos políticos, las condiciones de detención siguen siendo críticas, con falta de alimentos, medicinas y visitas familiares, según mensaje público del alto comisionado de derechos humanos, Volker Trk, difundido este 16 de diciembre.

La Oficina del Alto Comisionado ha documentado al menos cinco muertes de personas detenidas en relación con las elecciones presidenciales de 2024, incluido el reciente fallecimiento del político opositor Alfredo Díaz, cuyo estado de salud se habría deteriorado gravemente bajo custodia.

Aunque significativas y festejadas por las organizaciones, estas liberaciones de Navidad no implican un gran cambio en el estatus de las detenciones arbitrarias en Venezuela, dado que se mantienen aún más de 1.000 personas bajo tales condiciones, y como ha señalado la ONU sin acceso a la justicia. (ANSA).