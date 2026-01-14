Venezuela: sondeo revela giro en Venezuela, apoyo a EEUU y reclamo de elecciones

La encuesta, llevada a cabo entre el 9 y el 13 de enero sobre una muestra de 600 personas mediante una aplicación móvil y ponderada por edad y género, muestra un cambio marcado en el sentimiento público después de más de una década de crisis profunda en Venezuela.

Más de la mitad de los encuestados manifestó que su percepción de los Estados Unidos mejoró tras la operación que resultó en la captura de Maduro, y casi cuatro de cada cinco venezolanos considera que la situación política del país mejorará en los próximos 12 meses; cifras similares se observan en la expectativa de mejorar la situación económica personal.

En contraste, la figura de Delcy Rodríguez, que asumió como presidenta interina tras la caída de Maduro, enfrenta una grave crisis de popularidad: solo alrededor del 10% cree que pueda completar un mandato hasta 2031 y solo un 13% tiene una opinión favorable de ella.

La mayoría de los encuestados también apoya un calendario electoral urgente: dos tercios se inclinan por nuevas elecciones, y entre estos, el 91% pide que se realicen en menos de un año, con un segmento amplio que quiere que ocurra incluso dentro de seis meses.

La encuesta refleja además un panorama claro en eventuales elecciones presidenciales inmediatas: María Corina Machado se perfila como la principal favorita, con cerca del 45% de las intenciones de voto. Otros candidatos como Edmundo González Urrutia y Delcy Rodríguez quedan muy rezagados, mientras que Henrique Capriles aparece con respaldo marginal, pese a haber sido candidato en dos ocasiones previas.

El sondeo revela también un fenómeno inusual: la alta popularidad de líderes estadounidenses entre los venezolanos consultados. El presidente Donald Trump, considerado motor de la operación que puso fin al gobierno de Maduro, aparece con niveles de aprobación más altos que los de la propia Machado, con cerca del 55% de valoración favorable; en tanto, Marco Rubio obtiene casi un 50% de imagen positiva entre la población.

Los analistas interpretan estos resultados como un cambio radical en el sentimiento de gran parte de la sociedad venezolana, que después de años de hiperinflación, escasez y migración masiva ve en el cambio de rumbo político una oportunidad de restaurar la democracia. Sin embargo, advierten que la expectativa de mejoras puede volverse frustración si no se concretan rápidamente las reformas institucionales y la convocatoria electoral. (ANSA).