Venezuela: Starmer no condena el ataque de Trump, polémica en Londres

Tanto los Verdes de Zack Polanski (izquierda radical) como los Liberales Demócratas de centro de Ed Davey se suman a las acusaciones. Varios diputados del ala más progresista del Partido Laborista también se suman, instando a un claro distanciamiento de su principal aliado estadounidense y a denunciar la "violación del derecho internacional" por parte de Washington en el país sudamericano.

Los críticos en Londres no son ajenos al riesgo de un "doble posición" en su actitud hacia la invasión rusa de Ucrania, una preocupación ya planteada en relación con las represalias de Israel en la Franja de Gaza palestina.

Y vuelve a surgir en estas horas después de que Starmer, habiendo dejado de lado su reacción cautelosa inicial ante la acción militar estadounidense en Caracas, aclarara en una segunda declaración que no tiene intención de "derramar ninguna lágrima" por la captura del presidente Nicolás Maduro, tildado de líder "ilegítimo", evitando una vez más cualquier ruptura explícita con Trump. (ANSA).