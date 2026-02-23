Venezuela: Suiza congela 752 millones de euros de Maduro

La medida, adoptada por el Consejo Federal Suizo, busca prevenir la pérdida de activos sospechosos tras la captura de Maduro el 3 de enero y su traslado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos de narcotráfico y corrupción.

El Ministerio de Asuntos Exteriores suizo ha especificado que los activos, reportados por intermediarios financieros a la Oficina de Información sobre Blanqueo de Capitales (OIC), permanecerán congelados hasta que concluya la investigación.

Si se determina su origen ilícito, Berna tiene la intención de iniciar los procedimientos para reembolsar los fondos en beneficio del pueblo venezolano.

La medida se basa en la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Activos Ilícitos de Personas Expuestas Políticamente y refuerza el régimen de sanciones vigente desde 2018. (ANSA).