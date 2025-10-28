Venezuela suspende acuerdo de gas con Trinidad y Tobago tras ejercicios militares con EEUU

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, suspendió este lunes el acuerdo energético que mantenía con Trinidad y Tobago, tras considerar como una "amenaza" los ejercicios militares que realiza su vecino con Estados Unidos.

Trinidad y Tobago acoge esta semana al buque "USS Gravely (DDG-107)" para ejercicios conjuntos, en medio de operaciones estadounidenses antinarcóticos en el Caribe que Maduro asegura buscan su derrocamiento.

"He aprobado la medida cautelar de suspensión inmediata de todos los efectos del acuerdo energético y de todo lo convenido en esa materia. Es una medida cautelar a la cual tengo potestad como presidente y he aprobado y he firmado. ¡Suspendido todo!", dijo Maduro durante su programa de televisión.

