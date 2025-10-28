Venezuela suspende acuerdo de gas con Trinidad y Tobago tras ejercicios militares con EEUU
El presidente de Venezuela Nicolás Maduro suspendió este lunes el acuerdo energético que mantenía con Trinidad y Tobago tras considerar como una "amenaza" los ejercicios militares que...
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, suspendió este lunes el acuerdo energético que mantenía con Trinidad y Tobago, tras considerar como una "amenaza" los ejercicios militares que realiza su vecino con Estados Unidos.
Trinidad y Tobago acoge esta semana al buque "USS Gravely (DDG-107)" para ejercicios conjuntos, en medio de operaciones estadounidenses antinarcóticos en el Caribe que Maduro asegura buscan su derrocamiento.
"He aprobado la medida cautelar de suspensión inmediata de todos los efectos del acuerdo energético y de todo lo convenido en esa materia. Es una medida cautelar a la cual tengo potestad como presidente y he aprobado y he firmado. ¡Suspendido todo!", dijo Maduro durante su programa de televisión.
ba/pgf/mr
Otras noticias de Nicolás Maduro
Más leídas
- 1
Los resultados porteños. La alianza sumó más que las partes y el distrito se pintó todo de violeta
- 2
Romina Pereiro: su pasado como modelo y conductora, su lucha por la maternidad y el motivo por el que se divorció de Jorge Rial
- 3
La Armada de Estados Unidos pierde dos aeronaves en 30 minutos en el Mar de China y crece la lista de incidentes
- 4
El soñado casamiento del Peque Schwartzman y Eugenia de Martino a orillas de un lago y con invitados de lujo