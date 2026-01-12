Venezuela: Tajani sobre la captura de Maduro, "había amenaza real para EEUU"

"Cree entonces que lo que hizo Estados Unidos es legítimo según el derecho internacional?", le preguntó un reportero.

"Creo que la primera ministra habló" de eso, respondió el jefe de la diplomacia italiana.

"En las cárceles venezolanas, "todavía tenemos 42 reclusos italovenezolanos porque quienes solo tienen pasaporte italiano están fuera. Hay 24 presos políticos, los demás no lo son. Ahora estamos trabajando para garantizar la liberación del mayor número posible", detalló luego, en diálogo con los periodistas en la Cancillería, en Roma.

Tras la liberación de varios italianos de prisiones venezolanas, "debemos trabajar para cambiar el rumbo de las relaciones con Venezuela y, por ello, de acuerdo con la premier Meloni, pretendemos elevar el nivel de representación, actualmente a cargo del encargado de negocios, al rango de embajador", dijo Tajani.

"Venezuela es un país muy importante para nosotros. El ENI (el ente italiano de hidrocarburos, NDR), que también estuvo en una reunión en la Casa Blanca, también tiene una presencia significativa allí. Pretendemos seguir siendo un actor clave en ese ámbito", señaló el Canciller. (ANSA).