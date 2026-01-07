Venezuela: Tajani, "trabajamos para liberar a Trentini y a los presos políticos"

Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, continúa su trabajo para asegurar la liberación no solo de Trentini, sino también de todos los presos políticos encarcelados por Caracas.

Armanda y Ezio Trentini, quienes siguen los acontecimientos tras la redada estadounidense desde su casa en el Lido de Venecia, dicen que están viviendo "días de angustia y esperanza". Sin embargo, la captura de Nicolás Maduro podría representar un punto de inflexión en las complejas negociaciones para la liberación del veneciano de 46 años.

En este contexto, los padres, asistidos por la abogada Alessandra Ballerini, instan a todos a "respetar la orden de silencio indicada por Palazzo Chigi, ya que cualquier palabra incorrecta podría poner en peligro la liberación de Alberto.

Agradecemos a todos su comprensión y solidaridad".

Estas palabras implican que las negociaciones, aunque con un margen de maniobra aún más limitado por lo sucedido, avanzan.

El gobierno italiano ha indicado repetidamente que está intentando "hasta lo imposible" para que Trentini regrese a casa, arrestado en noviembre de 2024 y actualmente recluido en una prisión de máxima seguridad en las afueras de Caracas.

"Creo que la nueva presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, puede ser más flexible que en el pasado y también puede tener un gesto positivo hacia los detenidos por la policía; eso es lo que esperamos", declaró Tajani durante una aparición en "Cinque minuti", programa de la RAI que se transmite esta noche.

"Ayer, durante la reunión del G7, le recordé al secretario de Estado Rubbio algunos de los nombres importantes que se encuentran detenidos; además de Trentini, hay empresarios. Estamos trabajando para garantizar la liberación de todos los presos políticos, y debo decir que el Secretario de Estado de Estados Unidos ya había hablado antes de mi discurso sobre la necesidad de liberar a los presos políticos", indicó el jefe de la diplomacia italiana.

"Luego, acogió con satisfacción la postura de Italia, y creo que Estados Unidos también nos ayudará a liberar a presos políticos como Trentini", añadió Tajani.

En sus contactos con Rubio, el ministro de Asuntos Exteriores afirmó haber insistido en la importancia de liberar a nuestros compatriotas italianos recluidos en cárceles venezolanas, empezando por Trentini, Mario Burló, Luigi Gasperin y Biagio Pilieri.

Rubio -según informó Tajani- reiteró su apoyo a la liberación de los presos políticos, enfatizando la importancia de garantizar una transición pacífica en Venezuela y la necesidad de proteger a la numerosa comunidad italiana en el país. (ANSA).