Venezuela. Telefónica confirma su salida de Venezuela, México y Chile y estudia dejar de cotizar en Wall Street

MADRID, 4 Nov. 2025 (Europa Press) - El presidente de Telefónica, Marc Murtra, ha confirmado este martes que la compañía también saldrá de Venezuela, México y Chile en el marco de la estrategia de la compañía para reducir su exposición a Hispanoamérica. "Hispam para nosotros incluye Chile, México y Venezuela y vamos a salir de Hispam", ha asegurado de forma rotunda el presidente de Telefónica acerca del proceso de desinversión en la región, el cual se ha saldado ya con la venta de las filiales en Argentina, Perú, Uruguay, Ecuador y Colombia. Si bien la compañía ya había reconocido la recepción de ofertas por su negocio en Chile, todavía no se había manifestado de forma contundente sobre la opción de salir de Venezuela y de México. Sin embargo, Murtra no ha desvelado los plazos que se manejan para ejecutar por completo la salida de Hispanoamérica y ha insistido en que la idea de la teleco es centrarse en sus mercados principales, es decir, España, Alemania, Reino Unido y Brasil. En cuanto a la posibilidad de dejar de cotizar en Wall Street, un movimiento que respondería a la intención de la compañía de simplificar su negocio, la directora financiera de la teleco, Laura Abasolo, ha señalado que "no hay una decisión formal tomada", aunque ha reconocido que se está analizando "cualquier iniciativa". "No hay una decisión formal tomada, pero nosotros estamos analizando cualquier iniciativa de simplificación y las ventajas de tener ADR ('american depositary receipt') en la Bolsa de Nueva York. Dentro de eso haremos nuestra recomendación y, llegado el caso, se podría tomar la decisión en el consejo. No hay decisión tomada, pero hay un análisis hecho, porque estamos analizando cualquier iniciativa de simplificación y de mayor agilidad en todos los ámbitos de la empresa", ha detallado Abasolo. La teleco desembarcó en la Bolsa de Nueva York hace casi 40 años, el 12 de junio de 1987, cuando se convirtió en la primera empresa española en cotizar en Wall Street. En el caso de que finalmente Telefónica abandone la Bolsa de Nueva York, la decisión se anunciaría a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y de la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). VENTA DE ACTIVOS DE LA RED DE COBRE Por otro lado, el consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo, ha explicado que el nuevo plan estratégico de la empresa contempla unos ahorros de alrededor de 3.000 millones de euros de cara a 2030 y que en ese importe se incluye la venta de activos ligados al apagado de la red de cobre de la empresa en España. En esa línea, en cuanto a la posibilidad de que la teleco venda su sede en la Gran Vía de Madrid, Abasolo ha explicado que sopesa la posibilidad de desprenderse de activos que no sean estratégicos para el negocio. TELEFÓNICA TECH Por otro lado, Gayo también ha destacado que Telefónica Tech debe ser el "motor de crecimiento" de la empresa en lo que a servicios digitales se refiere.

Lo que pretendemos es hacer crecer su portfolio de productos y servicios. Todavía tenemos áreas que completar, tanto en 'cloud' como en ciberseguridad o IoT (internet de las cosas). Tenemos que hacerla lo más eficiente posible y, evidentemente, estamos haciendo mejoras en los procesos de Telefónica Tech, como en el resto de las unidades del grupo, para ser más eficientes, ha subrayado el directivo.