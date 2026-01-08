Venezuela: "Tenía otro discurso y ahora lo debo cambiar", Petro

La manifestación, bastante concurrida y con réplicas en otras ciudades, fue convocada por el gobierno, sindicatos y sectores sociales para manifestarse en contra de las amenazas de Washington contra el país y el mandatario.

"En medio del debate de estos dos o tres días que se ha desatado, hoy traía un discurso y tengo que dar otro, eso no es fácil. El primer discurso era bastante duro, porque yo sé de la guerra", afirmó Petro, al inicio de su alocución.

El jefe de Estado colombiano culpó a sectores de la prensa, de la derecha colombiana y en Estados Unidos de crear una narrativa en su contra que lo vincula supuestamente contra el narcotráfico, al sostener que lleva 20 años luchando contra los grupos mafiosos, a riesgo de su vida y el exilio de su familia en Canadá.

"Engañaron a Trump, es mi opinión", afirmó. (ANSA).