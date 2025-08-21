Venezuela: Tensión EEUU-Venezuela, Trump envía naves guerra

Los buques USS San Antonio, USS Iowa Jima y USS Fort Lauderdale, con 4500 militares, entre ellos 2200 marines, podrían encontrarse frente a las costas venezolanas ya el domingo, según fuentes estadounidenses.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos especificó que la misión busca atacar a los cárteles de la droga y reforzar la presencia en las rutas del narcotráfico.

Caracas replicó con el anuncio el despliegue de 4,5 millones de milicianos para salvaguardar el país, un veto de entrada a turistas no autorizados, amenazas de cárcel para extranjeros que violen las fronteras, y la suspensión por 30 días del uso de drones para prevenir "sabotajes y espionaje".

"El arribo de los buques estadounidenses es un acto hostil que pone en riesgo la paz y estabilidad del continente", declaró Nicolás Maduro.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, advirtió que todos los extranjeros que ingresen sin autorización serán considerados "enemigos de la patria".

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, descartó una invasión extranjera, calificando la escalada como una "guerra psicológica" de la derecha.

Asimismo, el responsable de Defensa, Vladimir Padrino López, lanzó una advertencia a Washington: "no se atrevan a poner las manos en Venezuela. Lo digo en nombre de las Fuerzas Armadas Bolivarianas (...). No solo sería una agresión contra nosotros, sino contra toda América Latina. Aun donde hay gobiernos sometidos a los imperios, hay pueblos listos para resistir", añadió.

En el plano internacional, los diez países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que incluyen a Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua, condenaron la acción de Estados Unidos y publicaron una declaración afirmando que "América Latina y el Caribe son una zona de paz donde no hay espacio para amenazas militares por parte de Estados Unidos, y mucho menos para acusaciones infundadas contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro".

Además, las reivindicaciones sobre el Esequibo agregan tensión: Maduro reiteró que su gobierno no reconocerá decisiones de la Corte Internacional de Justicia sobre la disputa con Guyana, de la cual reclama dos tercios del territorio, equivalente a 159.500 kilómetros cuadrados, casi la mitad de Italia.

"El milagro de la completa reconquista del Esequibo lo veremos antes o después, cualquier movimiento que haga ExxonMobil, el imperialismo o la Corte Internacional".

En este contexto, sigue abierta la situación de Alberto Trentini, el cooperante italiano detenido desde noviembre pasado en la prisión Rodeo II cerca de Caracas, sobre la cual la Farnesina trabaja con la esperanza de una rápida resolución.

