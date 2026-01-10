Venezuela: tensiones Lula-Milei, Brasil ya no protege la embajada argentina en Caracas

El periódico argentino LA NACION lo informó hoy, citando fuentes diplomáticas brasileñas y argentinas.

Lula se mostró particularmente irritado por la última entrevista de Milei con CNN, en la que el presidente argentino acusó al líder brasileño de promover una solución diplomática para Venezuela con el único objetivo de "proteger los intereses políticos del socialismo del siglo XXI" y "evitar pagar el precio de las aberraciones cometidas".

La embajada argentina en Venezuela estuvo en el centro de las tensiones políticas del país durante meses cuando, el 20 de marzo de 2024, seis opositores al gobierno de Nicolás Maduro se refugiaron allí para escapar de la policía chavista, pocos meses antes de las controvertidas elecciones presidenciales de julio.

La posterior ruptura de relaciones diplomáticas entre Buenos Aires y Caracas con la llegada de Milei al poder provocó la expulsión de los diplomáticos argentinos, y el presidente brasileño, en un gesto de distensión, ofreció la ayuda de su país para custodiar la residencia donde aún se encontraban los refugiados.

La fuga de la oposición de la misma residencia en mayo de 2025 fue organizada por la inteligencia estadounidense mientras Maduro viajaba a Moscú y representa quizás el primer ejemplo de intervención directa del actual gobierno de Donald Trump en los asuntos internos de Venezuela. (ANSA).