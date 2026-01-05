Venezuela: Tímida reanudación de actividades comerciales y de transporte

Venezuela tuvo hoy una tímida reactivación de las actividades comerciales y de transporte.

Aerolíneas nacionales como Laser Airlines anunciaron la reanudación de vuelos exclusivamente domésticos limitados desde aeropuertos clave como Maiquetía, Porlamar y La Fría, según publicaciones oficiales de la compañía.

Las autoridades estadounidenses levantaron a medianoche las restricciones al espacio aéreo en el sur del Mar Caribe, una medida que precedió al ataque aéreo en instalaciones militares de Caracas y zonas aledañas la madrugada del sábado.

ANSA supo por trabajadores de centros comerciales y cadenas de supermercados que fueron llamados a trabajar con normalidad este domingo, un día después de la situación de tensión.

El transporte público, entretanto, muestra signos de reanudación. En la capital, el Metro de Caracas opera con normalidad, mientras buses y taxis circulan, pero no de forma masiva.

Los venezolanos salieron a las calles, pero de forma tímida.

En la escasa presencia de transeúntes incide también que sea un día domingo, en medio de una época de vacaciones informales en el país hasta el 7 de enero, cuando suelen reanudarse las actividades de lleno tras el período navideño.

Pese a la situación de tensión en el sector castrense, este domingo no se observan movilizaciones o una presencia significativa de militares en las calles del país. (ANSA).