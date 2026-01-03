Venezuela: todo es incertidumbre entre los venezolanos

La captura de los medios de comunicación por parte del chavismo, como comenta el activista por el derecho a la información, Luis Carlos Díaz, termina siendo noticia este sábado 3 de enero en Venezuela. La radio y la televisión callan y los venezolanos deben apelar a redes sociales, principalmente, en medio de la incertidumbre tras los ataques contra instalaciones militares en Venezuela.

El presidente Trump anunció este sábado 3 de enero que fuerzas estadounidenses capturaron al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, durante un "ataque a gran escala" contra objetivos en el país sudamericano.

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y sacado del país en avión", declaró Trump en Truth Social, sin especificar el destino. Este anuncio, que está lejos de ser el capítulo final de la crisis venezolana, se produjo horas después de que múltiples explosiones sacudieran Caracas y zonas aledañas alrededor de las 2:00 a.m. hora local.

Testigos y videos en redes sociales reportaron detonaciones en instalaciones militares clave, como Fuerte Tiuna (sede del Ministerio de Defensa), la Base Aérea La Carlota, el puerto de La Guaira y el aeropuerto de Higuerote. Columnas de humo, incendios y sobrevuelos de aeronaves, incluidos helicópteros, generaron pánico entre la población, que permaneció en sus hogares mientras seguían los eventos por redes sociales, principalmente.

El gobierno venezolano, a través de un comunicado y declaraciones de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, acusó a Washington de una "gravísima agresión militar" que viola la Carta de la ONU, declaró estado de conmoción exterior y llamó a la "lucha armada".

Rodríguez exigió "pruebas de vida" de Maduro y Flores, admitiendo desconocer su paradero. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, confirmó ataques a zonas militares en Caracas, así como en los estados (provincias) aledaños a la capital venezolana.

Hasta ahora, no hay reportes confirmados de víctimas masivas ni respuesta militar venezolana efectiva.

La captura de Maduro, si se confirma, para observadores evoca la invasión de Panamá en 1989 para derrocar al general Manuel Noriega, acusado como el presidente venezolano de encabezar el narcotráfico en su país. Fuentes de la oposición venezolana han dejado entrever por canales informales que la salida de Maduro de Caracas podría estar pactada con Washington.

En medio de una gran incertidumbre, surgen interrogantes: quién asumirá el poder —la vicepresidenta Rodríguez o un sucesor militar? Desencadenará esto una fractura en las Fuerzas Armadas?

Hasta ahora en Caracas priva una suerte de tensa calma, tras los ataques que resultaron inesperados, ya que Trump había dicho que se ejecutarían acciones contra instalaciones del narcotráfico, sin hablar de que se atacaría a instalaciones militares. (ANSA).