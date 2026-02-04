Venezuela: 'Trabajo intensamente por una amnistía', Delcy Rodríguez

La ley de amnistía fue solicitada con urgencia al Parlamento por Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar de Estados Unidos el 3 de enero en Caracas.

La presidenta interina afirmó estar trabajando intensamente en la ley de amnistía, que debe ser presentada al Parlamento para su consideración.

"Una ley de amnistía que permita, tras todo este período de violencia política y extremismo, la implementación de una política nacional", explicó Rodríguez.

Sus comentarios se producen mientras decenas de familias de presos políticos permanecen fuera de las cárceles de todo el país, a la espera de las liberaciones masivas anunciadas por el gobierno interino el 8 de enero.

Desde entonces, más de 340 personas han sido liberadas. Unas 680 permanecen detenidas, y las liberaciones siguen siendo demasiado lentas, según activistas de derechos humanos. (ANSA).