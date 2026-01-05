Venezuela: Transición con Delcy Rodríguez apuntaría a realizar nuevas elecciones

Para analistas, con una estrecha tutela de la administración de Donald Trump, este escenario de "madurismo sin Maduro" buscaría garantizar la estabilidad institucional mínima para conducir al país hacia un nuevo proceso electoral, que eventualmente sellaría una transición democrática.

Expertos como la consultora política Carmen Beatriz Fernández sugieren que el nombramiento de Rodríguez como figura puente responde a un pragmatismo estratégico de Washington.

Al no pesar sobre ella acusaciones de narcotráfico en tribunales estadounidenses, ni estar señalada de violaciones a los derechos humanos, a diferencia de otros jerarcas del chavismo, su rol facilitaría una interlocución directa con la Casa Blanca.

El periodista Francisco Poleo subraya que el diseño de esta hoja de ruta contempla la convocatoria a elecciones generales en el corto plazo. En este nuevo tablero, la apertura democrática incluiría la participación de figuras anteriormente vetadas o perseguidas, como es el caso de María Corina Machado, la premio nobel de la paz 2025 y principal figura opositora en Venezuela.

No obstante, el éxito de este esquema tutelado depende de la capacidad de Rodríguez para mantener la cohesión dentro de las Fuerzas Armadas y neutralizar a facciones radicales del chavismo. (ANSA).