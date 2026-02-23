Venezuela: tras la amnistía, regresa primera figura exiliada a Caracas

Rivas, otrora una destacada dirigente estudiantil y más recientemente cofundadora del Comité por la Libertad de Presos Políticos (CLIPPVE), se vio forzada a salir del país por amenazas y persecución tras encabezar acciones en favor de la liberación de presos políticos, especialmente tras la detención arbitraria de su pareja, el dirigente Jesús Armas, en diciembre de 2024.

Armas, exconcejal y activista cercano a la oposición, fue excarcelado hace aproximadamente dos semanas.

En el aeropuerto de Maiquetía, a 40 kilómetros de Caracas, Rivas fue recibida por familiares, amigos y defensores de derechos humanos. Visiblemente emocionada, expresó: "Son muchos sentimientos encontrados. Han sido meses difíciles en los cuales hemos tenido que enfrentar la persecución y la prisión política", y manifestó esperanza de que más venezolanos regresen sin riesgo y se logre la libertad plena de los presos restantes.

Este regreso simboliza lo que podría ser otra consecuencia de la ley de amnistía, el retorno de exiliados políticos a Venezuela (ANSA)