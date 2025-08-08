Venezuela: Tregua de Maduro y la Iglesia Católica por santos

En un inusual encuentro, Maduro recibió en una residencia oficial a una delegación de la Iglesia católica, para acordar preparativos locales de la ceremonia que se realizará en Roma, el 6 de octubre.

Las canonizaciones serán acompañadas con eventos en Caracas y en Isnotú, una pequeña ciudad del estado andino de Trujillo donde nació el beato José Grogorio Hernández, una figura de gran arraigo popular en el país de mayoría católica.

En la reunión participó la esposa de Maduro, Cilia Flores (ambos evangelistas); la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, y Nicolás Maduro Guerra, hijo del líder chavista.

Por el lado de la Iglesia estuvieron el arzobispo de la Arquidiócesis de Caracas, monseñor Raúl Biord Castillo; el rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Arturo Peraza, y la presidenta del canal Vale TV, María Eugenia Mosquera.

"Este encuentro tiene el objetivo de afinar detalles para la celebración de la fe cristiana católica que, pacientemente, ha esperado por el gran momento de la canonización de los primeros santos venezolanos", dice el gobierno en un comunicado.

Los eventos de estas canonizaciones comienzan el 15 de octubre en Roma en la Basílica de San Pedro. El 19 de octubre será la misa de canonización, oficiada por el papa León XIV.

En Caracas habrá una misa de acción de gracias en el estadio Monumental, el más nuevo del país. Oficiarán otra misa de acción de gracias en la ciudad de Isnotú. (ANSA).