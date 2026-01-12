Venezuela: Trentini rapado, "no fue su decisión"

A diferencia de las fotos tomadas antes de su arresto, en las que lucía barba y largo cabello, el cooperante italiano fue liberado de la prisión Rodeo 1 completamente rapado.

Al llegar a la Embajada de Italia en Caracas, Trentini, quien luce notablemente más delgado que en las fotos publicadas antes de su captura por el chavismo, restó importancia a su nueva apariencia.

Los defensores de Derechos Humanos explican que las autoridades carcelarias rapan a los presos liberados para demostrar que no presentan signos de tortura física en el rostro ni en la cabeza, lo que comprobaría que no fueron maltratados.

"Pero las condiciones generales de detención en Rodeo 1 son en sí mismas un maltrato para cualquiera", declaró el abogado y activista de derechos humanos Marino Alvarado. (ANSA).