Venezuela: Trentini y Burló sobrevivieron al Rodeo 1, la prisión más dura de Venezuela

La situación fuera de la sede diplomática parece tranquila, y ni siquiera hay presencia policial perceptible. El trabajador humanitario Alberto Trentini y el empresario Mario Burló están listos para regresar a casa tras sufrir el infierno de la prisión Rodeo 1, la más peligrosa del país, según una reciente denuncia de la líder opositora María Corina Machado.

Las condiciones en la prisión, destinada a presos políticos, han sido descritas como "crueles, inhumanas y degradantes", con condiciones que en algunos casos pueden constituir "tortura", incluso por organizaciones como Amnistía Internacional y la Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas para Venezuela.

Según informes del Observatorio Penitenciario Venezolano, los reclusos de Rodeo 1 están sometidos a un período inicial de reflexión de 30 días en régimen de aislamiento, duermen en camas de concreto, sin colchones ni mantas y no tienen acceso a agua potable ni productos básicos de higiene. (ANSA).