Venezuela: Trinidad da apoyo a despliegue de EEUU en mar Caribe
Si Trump pide acceso a nuestros puertos, lo permitiremos
- 1 minuto de lectura'
“Trinidad y Tobago siempre tuvo buenas relaciones con el pueblo venezolano y continuarán teniéndolas”, afirmó la primera ministra, Kamla Persad-Bissessar, en un comunicado.
“Sin embargo, quiero aclarar que si el régimen de Maduro lanzara ataques contra el pueblo de Guyana o invadiera su territorio y el gobierno de Estados Unidos solicitara acceso al territorio de Trinidad para defender al pueblo de Guyana, mi gobierno se lo concedería sin reservas”, añadió.
La postura de la jefa de gobierno de la isla caribeña, que se encuentra a pocos kilómetros de la costa sur de Venezuela, conecta por primera vez el despliegue de la flota de Estados Unidos en el Caribe con la disputa territorial en curso entre Venezuela y Guyana sobre la región del Esequibo, donde se encuentran importantes recursos petroleros.
Actualmente, varias empresas estadounidenses, incluida la gigante ExxonMobil, operan en Guyana. (Ansa).
