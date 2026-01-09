Venezuela: Trump a las petroleras, "negociarán con nosotros y no con Caracas"

El presidente estadounidense enfatizó: "tratarán directamente con nosotros; no tendrán tratos con Venezuela; no queremos que tengan tratos con Venezuela".

"Venezuela será un gran éxito", bramó. "Estamos recuperando lo que nos arrebataron", añadió el presidente, refiriéndose al petróleo venezolano.

Las compañías petroleras invertirán "al menos 100.000 millones de dólares" en el país sudamericano, aseguró el magnate. También afirmó que "Estados Unidos decidirá qué compañías pueden operar" allí.

"China y Rusia pueden comprar petróleo" de Estados Unidos, afirmó Trump. "Estamos listos para hacer negocios", añadió.

En la reunión estuvo presente Claudio Descalzi, el CEO del ENI, la compañía de hidrocarburos de Italia. "ENI está listo para invertir en Venezuela", dijo el director ejecutivo de la compañía italiana a Trump durante la reunión en la Casa Blanca.

"Tenemos 500 personas en el país. Estamos listos para invertir y trabajar con empresas estadounidenses", añadió Descalzi.

Asimismo, Exxon Mobil también se dijo está listo para evaluar su regreso a Venezuela, según señaló su CEO, Darren Woods, otro asistente a la cita en la Casa Blanca. "Es absolutamente crucial que establezcamos un equipo técnico para evaluar el estado actual del sector", declaró Woods. "Estamos listos para enviar un equipo al terreno", acotó e indicó que los trabajos podrían comenzar en unas semanas.

El director ejecutivo de la más poderosa firma estadounidense del sector afirmó que el marco legal actual hace que Venezuela no sea apta para la inversión y que se necesitan "cambios significativos" en el país. "Nuestros activos han sido confiscados dos veces en este país, así que es de esperar que regresar una tercera vez requiera cambios bastante significativos", declaró, citado por AFP.

"Si observamos las estructuras y los marcos legales y comerciales vigentes en Venezuela, vemos que es imposible invertir allí hoy en día", acotó, pero dijo que está "convencido" de que la situación podría cambiar con la intervención de Washington.

"Estados Unidos, en coordinación con el gobierno interino de Venezuela, incautó un petrolero que había salido del país sin nuestra autorización", escribió Trump en las redes sociales sobre el barco Olina. "Este buque ahora regresa a Venezuela y el petróleo se venderá a través del acuerdo energético que creamos específicamente para este tipo de transacciones", agregó.

"Varios líderes internacionales —no diré nombres— me llamaron para decirme que estaban muy impresionados por la operación militar en Caracas para capturar a Nicolás Maduro", deslizó Trump. "No creo que sea necesario" capturar a Vladimir Putin como a Nicolás Maduro; "siempre he tenido una muy buena relación con él", afirmó luego, al responder a una declaración del líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, sobre la detención de "dictadores" como el venezolano.

"Estoy decepcionado", añadió el presidente estadounidense, refiriéndose al líder del Kremlin, "pero encontraremos una solución".

Luego insistió en que Estados Unidos tomará Groenlandia "por las buenas o por las malas". "No queremos a China ni a Rusia como vecinos", añadió. "No estoy hablando de dinero para Groenlandia ahora mismo, pero podría. Haremos algo, les guste o no, porque si no, Rusia o China tomarán el control", enfatizó y añadió que era un "gran admirador de Dinamarca".

"Putin no le teme a Europa, sino a Estados Unidos", señaló Trump. "Europa ha hecho mucho por Ucrania, pero no ha sido suficiente", declaró el presidente estadounidense desde la Casa Blanca.

También reiteró su mensaje a Irán: "si empiezan a matar manifestantes como en el pasado, les daremos un golpe muy duro".

"Es increíble lo que está sucediendo" en Irán. Sigo la situación de cerca", advirtió. (ANSA).